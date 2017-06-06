12:44 06.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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С начала года в Украине утонуло 240 человек

На украинских водоемах начиная с 2017-го года погиб 241 гражданин.

С начала года в Украине утонуло 240 человек

Среди погибших в том числе 18 детей – передали сегодня представители ГСЧС страны. Согласно их данным – лишь в период с третьего по пятое июня из воды доставали тела на Кировоградщине, а также на Черкасчине, Хмельнитчине. При этом с начала года удалось спасти из воды около 230-ти человек, среди которых в том числе – 43 ребенка.

Также спасатели поведали сегодня, что пару дней назад к ним поступило сообщение о том. что около поселка Каменка требуется помощь, чтобы извлечь утопленника. Водолазы спустя сутки достали тело мужчины из воды.

Как сообщал УРА-Информ, труп ранее был обнаружен в озере Вигуровское.


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