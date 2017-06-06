Полиция Одессы задержала начальника департамента ОГА

Чиновника обвиняют в получении 75 тысяч гривен взятки. Как сказано в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Южного региона Украины, 2 мая следователи прокуратуры завершили досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении чиновника.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 марта прокуратура разоблачила чиновника при получении второй части неправомерной выгоды в сумме 50 тысяч гривен.

Всего служащий ОГА получил 75 тысяч гривен за содействие в осуществлении предпринимательской деятельности. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины Злоупотребление влиянием. Ему грозит до пять лет лишения свободы.