19:45 06.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пятеро российских боевиков ликвидированы украинскими военными

За прошлую неделю на востоке Украины ликвидировано пять российских боевиков и еще 19 ранено. Украинцы также потеряли пятеро своих бойцов.

Пятеро российских боевиков ликвидированы украинскими военными

Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Украины Вильен Подгорный.

В сообщении говорится, что около 40% от общих потерь враг понес на Мариупольском направлении.

На ряду с этим, пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины также погибли во время боевых действий, а еще 23 получили ранения.

Отмечается, что в течение недели украинские военные зафиксировали 29 эпизодов применения врагом беспилотных летательных аппаратов, которые собирали разведывательную информацию.

Ранее УРА-Информ сообщал, что террористы за минувшие сутки 60 раз обстреляли силовиков АТО. 


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