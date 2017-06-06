Пятеро российских боевиков ликвидированы украинскими военными

Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Украины Вильен Подгорный.

В сообщении говорится, что около 40% от общих потерь враг понес на Мариупольском направлении.

На ряду с этим, пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины также погибли во время боевых действий, а еще 23 получили ранения.

Отмечается, что в течение недели украинские военные зафиксировали 29 эпизодов применения врагом беспилотных летательных аппаратов, которые собирали разведывательную информацию.

Ранее УРА-Информ сообщал, что террористы за минувшие сутки 60 раз обстреляли силовиков АТО.