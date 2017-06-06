Ответственность за нападение в Мельбурне взяла на себя ИГИЛ

Террористическая группировка "Исламское государство" во вторник утром, 6 июня, заявила что берет на себя ответственность за нападение в австралийском Мельбурне.
Атака была проведена солдатом террористической организации в ответ на призыв к ударам по гражданам государств-коалиции. Как сообщает агентство Reuters, в австралийском Мельнбурне произошел взрыв и перестрелка в одном из жилых домов, есть жертвы и пострадавшие.
Тогда полиция застрелила боевика, взявшего женщину в заложники и открывшего огонь по представителям правоохранительных органов в Мельбурне.
Как сообщал УРА-Информ, правоохранители пытались вести переговоры с мужчиной, взявшим женщину в заложники. После того, как переговоры провалились, мужчина вышел из укрытия и начал стрелять в полицию, ранив трех офицеров, прежде чем его застрелили.