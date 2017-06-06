Лондонская полиция задержала еще одного подозреваемого в терактах

В Британии по делу о терактах на Лондонском мосту 3 июня задержан 27-летний житель города. Как передает Корреспондент.net об этом сказано на сайте Скотленд-Ярда.

В частности, как говорится в сообщении следователи утром 6 июня зхадержали мужчину в Баркинге (район на востоке Лондона. - ред.). 27-летний мужчина был задержан по закону о терроризме.

Сегодня было также названо имя третьего нападавшего в Лондоне, которым оказался 22-летний Юссеф Загба.

Также напомним, что все задержанные из-за теракта на Лондонском мосту отпущены без предъявления обвинений. Речь идет о 12 помещенных под стражу в течение первых двух суток после атаки.

Как ранее сообщал УРА-Информ, в ночь на 4 июня в Лондоне погибло шесть человек.