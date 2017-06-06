Лицензированное онлайн казино – единственно верный выбор

Основная проблема заключается в том, как не попасть в ловушку недобросовестных дельцов, которые, прячась за ширмой благих намерений, выманивают деньги добропорядочных граждан.

Помните, выбирая виртуальное казино, обращайте внимание только на лицензированные игровые заведения, например, на онлайн казино PlayShangriLa.com или подобные гемблинговые ресурсы.

Азартные игровые площадки: как сделать правильный выбор

Заходя на любой сайт с азартными играми, нужно четко понимать, можно ли туда вкладывать свои деньги без лишнего риска. Обращать внимание только лишь на внешнее оформление и кажущуюся надежность безрассудно.

Основным показателем честности организаторов онлайн казино является наличие лицензии – документа, разрешающего игорную деятельность.

Если виртуальное казино не имеет лицензии, стоит задуматься, почему компания не прошла проверку контролирующего органа. Чаще всего это происходит потому, что организаторы и не стремились получить лицензию, ведь их главная цель – зарабатывание денег нечестным способом.

Когда вы начинаете азартные игры в виртуальном игорном доме, победную комбинацию определяет ГСЧ. Если кто-либо вмешивается в его работу, то выиграть в казино абсолютно невозможно. Регулятор (фирма, контролирующая работу виртуальных онлайн казино) не предоставит лицензию недобросовестным компаниям!

Простой способ проверки подлинности лицензии

Если вы увидели, что игровой дом предлагает «только сегодня» крупный бонус за первую ставку, не спешите вкладывать деньги. Даже если вы очень хотите получить бонусные десятки тысяч долларов! Это может быть уловкой мошенников! Безусловно, вы получите виртуальные 10000 долларов на свой счет, однако очень быстро проиграете их и все свои деньги, так как выиграть у лжецов невозможно!

Помните – начинайте ввод денег в любой онлайн ресурс только после тщательной его проверки!

Все онлайн казино на определенной странице сайта указывают информацию, касающуюся разрешений на осуществление деятельности. Как правило, это:

1. Название юридического лица, что несет ответственность перед посетителями игорного портала;

2. Номер разрешающей лицензии и дата ее выдачи;

3. Информация о юридическом лице, проверившем деятельность организатора и выдавшем лицензию.

Для проверки необходимо зайти на сайт регулятора, найти выданную лицензию по номеру и сверить все данные, которые касаются предприятия, которому она предоставлена. Если все данные совпадают, вы можете с уверенностью начинать игру на лицензированном сайте казино, не опасаясь за свои деньги!

Онлайн казино PlayShangriLa -обладатель лицензии Malta Gaming Authority

Онлайн-казино Шангри Ла – лицензированный игровой портал, который контролирует компания Interstorm (Malta) Limited.

Для получения лицензии казино менеджеры Interstorm (Malta) Limited обратились в наиболее авторитетную европейскую компанию-регулятор MaltaGamingAuthority.

Лицензии MGA – гарантия честной работы виртуального казино, так как перед ее выдачей любое предприятие проходит самую тщательную проверку каждого этапа деятельности, начиная от сертификации ПОсайта, заканчивая финансовыми показателями фирмы.

Таким образом выглядит информационная страница онлайн казино Шангри Ла:

Почему Шангри Ла становится лидером среди подобных виртуальных казино

Кроме того что интернет-казино PlayShangriLa является честным игровым ресурсом, на котором каждый может делать ставки без опаски и выигрывать приличные суммы, как в обычном наземном казино, ценители азарта отмечают следующее:

• Удобный интерфейс на русском языке. Это очевидное преимущество для русскоговорящих игроков!

• Возможность погружения в атмосферу реального казино VIPкласса с настоящим живым крупье. Только лицензированные казино высокого уровня могут предложить клиенту Live казино – игры с участием живых дилеров в режиме реального времени.

• Ставки в разделе Ставки на спорт могут быть поставлены на более чем 21 000 спортивных событий в месяц. Причем вы можете выбирать любой вид спорта из 200!

• 500 слотов лучших игровых разработчиков: Micragaming, PlaynGo, EGT, NetEnt, Igrosoft и др. на любой вкус!

В казино Шангри Ла приятно играть, легко делать ставки и получать выигрыши. Ввод и вывод денег производится наиболее популярными способами: банковские карты и переводы, электронные кошельки известных платежных систем.

И главное – никакого обмана!

Лицензированное онлайн казино PlayShangriLa - честная игра, прекрасное времяпрепровождение и настоящие крупные выигрыши!