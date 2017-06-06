ЛЭП возле Донецкой фильтровальной станции восстановлена

После проведения восстановительных работ линия запитана, работы по подключению к электроснабжению Донецкой фильтровальной станции запланированы на вечер вторника, 6 июня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам оккупированных территорий.

В ведомстве также напомнили, что более 23 тысяч жителей Авдеевки и близлежащих сел оставались без стабильного водоснабжения из-за остановки Донецкой фильтровальной станции.

Напомним, в субботу вечером боевики из минометов обстреляли, расположенную на неподконтрольной властям Украины территории высоковольтную ЛЭП. В результате Авдеевка вновь осталась без воды.

Как сообщал УРА-Информ, Российская Федерация дала гарантию на режим тишины. В понедельник, 6 июня, можно было начать ремонтные работы по восстановлению водоснабжения в городе Авдеевке Донецкой области.