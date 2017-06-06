Князев обещает в сентябре запустить дорожную полицию

Министерство внутренних дел планирует в начале осени выпустить первые 800-900 сотрудников, которые выйдут на дороги Украины и изменят негативную ситуацию с ДТП, которая сейчас существует. Об этом во вторник, 6 июня, рассказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, на сегодняшний день продолжается набор в ряды Национальной полиции. Следующим шагом реформирования полиции станет введение в действие подразделений дорожной и тактической полиции, - пояснил Княжев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр внутренних дел Арсен Аваков ранее заявлял, что до конца 2017 года на территории Украины будут открыты до 50 сервисных центров Министерства внутренних дел.

По его словам, после открытия всех сервисных центров планируется упрощение бюрократических процедур для того, чтобы они производились автоматически.