Четверо украинских военных ранены в результате обстрелов боевиков

За прошедшие сутки, понедельник, 5 июня, боевики 44 раза открывали огонь по нашим позициям. В результате боевых действий четверо украинских защитников получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, на приморском направлении впервые за несколько последних дней боевики применили реактивные системы залпового огня. Из запрещенного Минском оружия противник стрелял в районе Богдановка.

Тут также враз бил по украинским позициям из 120-мм минометов. На том же направлении из минометов калибра 120 мм боевики вели огонь по силам АТО, которые держат оборону вблизи Чермалыка и Красногоровки. Под вражеский обстрелы вчера также попали позиции вблизи Водяного, Широкино, Павлополя, Новотроицкого, Гнутово, Талаковки и Марьинки.

На том же направлении было зафиксировано три обстрела противником жилых кварталов населенных пунктов. Утром две враждебные мины попали около домов в Красногоровке. Позже несколько артиллерийских снарядов противника разорвались в жилом секторе Павлополь. Около девяти часов вечера захватчики из станкового противотанкового гранатомета попали по улице Марьинки. В результате этих обстрелов никто из гражданских не пострадал.

На донецком направлении боевики 26 раз открывали огонь по украинским воинам. По прежнему самой горячей точкой остается Авдеевка. Тут боевики систематически вели огонь из крупнокалиберных минометов, танковых пушек и менее мощного пехотного вооружения. Кроме того, из запрещенных минометов и вооружения танка враг бил по нашим опорным пунктам вблизи Песков. Неспокойно было также в районе Зайцево, Новгородского, Верхнеторецкого, Опытного и Невельского.

На луганском направлении боевики из минометов калибра 120 мм несколько раз вели огонь в районе Крымского, Кряковка и Новотошковского. Неподалеку Новоалександровки также зафиксировано использование боевиками минометов калибра 82 мм.

Напомним, в понедельник боевики продолжали нарушать режим тишины. За день противник 31 раз открывал огонь по позициям сил антитеррористической операции. В результате таких действий трое украинских военнослужащих получили ранения.