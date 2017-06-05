В Бразильской колонии погибли семь подростков

В сообщении говорится, что бунт был организован с целью побега. Подростки подожгли матрасы и мебель, после чего попытались выбраться за пределы учреждения. Точные причины гибели осужденных пока не установлены.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в бразильском городе Манаус возник тюремный бунт, в ходе которого по меньшей мере 60 человек погибли. Беспорядки в тюрьме начались первого января из-за драки враждующих друг с другом группировок и продолжаются по сей день.