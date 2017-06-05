02:00 05.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Бразильской колонии погибли семь подростков

Семеро подростков погибли и двое получили ранения во время бунта в колонии для несовершеннолетних в штате Параиба на северо-востоке Бразилии. Об этом сообщает местный телеканал Globo.

В Бразильской колонии погибли семь подростков

В сообщении говорится, что бунт был организован с целью побега. Подростки подожгли матрасы и мебель, после чего попытались выбраться за пределы учреждения. Точные причины гибели осужденных пока не установлены.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в бразильском городе Манаус возник тюремный бунт, в ходе которого по меньшей мере 60 человек погибли.  Беспорядки в тюрьме начались первого января из-за драки враждующих друг с другом группировок и продолжаются по сей день.


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