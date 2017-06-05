У Королевской частично пропало зрение из-за зеленки

Об этом сообщили в пресс-службе "Опоблока" на странице в Facebook.

В сообщении говорится, что врачи Киевского центра микрохирургии глаза подтвердили, что у народного депутата химический ожог глаза и частичная потеря зрения. Также на странице опубликовали фото медицинского заключения врачей.

В справке Королевской можно увидеть следующий диагноз: химический ожог роговицы и конъюнктивы глаза. Эрозия роговицы левого глаза. Частичная потеря зрения на левый глаз.

Также в сообщении добавлено, что срок и вероятность полного восстановления зрения пока не установлены.

Напомним, что по факту нападения на Королевскую полиция открыла уголовное производство по ст. 286 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что депутата Наталью Королевскую облили зеленкой во время визита в Одессу.