Террористы за сутки 60 раз обстреляли силовиков АТО

Так, еще днем четвертого июня боевики на востоке решили снизить число обстрелов на некоторых участках ведения боевых действий. При этом когда наступил вечер террористы вновь активизировались и приступили к активным обстрелам – по всей линии фронта.

Про это передали в штабе АТО при помощи соцсетей. Террористы в течение 24-ех часов 60 раз стреляли по силовикам АТО. Девять раз также террористами было применено и запрещенное соглашениями в Минске оружие. От обстрелов два силовика были ранены.

Как сообщал УРА-Информ, боевики на востоке стали чаще нарушать законные права мирного населения.