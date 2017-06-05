04:00 05.06.2017 | Общество | Новости
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Спецслужбы Пакистана заявили о ликвидации 8 командиров боевиков ИГИЛ

Сотрудники Службы безопасности Пакистана ликвидаровали восемь командиров боевиков террористической группировки  из "Исламского государства". 

Спецслужбы Пакистана заявили о ликвидации 8 командиров боевиков ИГИЛ

Об этом сообщает ВВС. Таким образом, террористы были убиты в ходе трехдневной наступательной операции, которая была сконцентрирована вокруг пещеры у города Мастунга в Белуджистане.

В свою очередь причиной наступления является похищение двух китайских учителей в прошлом месяце в столице Белуджистана Кветте. К сожалению, их в настоящее время найти не удалось.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Сирии из-за авиаудара антитеррористической коалиции, возглавляемой США, погиб учредитель информационного агентства Amaq террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) Райан Мешааль.


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