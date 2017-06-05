20:00 05.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Нацгвардия получила новые БТРы

Нацгвардия нашей страны недавно получила новенькие БТРы.

Нацгвардия получила новые БТРы

Так, бойцами Нацгвардии были получены недавно БТР типа 3ДА. Про это рассказал глава украинского государства - Петр Порошенко – при помощи соцсети Facebook. Согласно этим данным – новая партия БТР уже передана Национальной гвардии.

Столичный завод постарался для того, чтобы снабдить БТР современным оборудованием с дальномерами и со стабилизаторами. Сейчас продолжается работа по повышению украинской обороноспособности – подчеркнул президент.

Как сообщал УРА-Информ, ранее украинские БТРы были испытаны в Индонезии. Тестирование ранее проводилось на побережье Яванского моря.


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