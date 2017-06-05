15:21 05.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На КПВВ "Марьинка" изъяли сигарет на 300 тысяч гривен

На пункте контроля и пропуска “Марьинка” было выявлено сигарет примерно на 300 тысяч гривен.

На КПВВ

Так, пограничниками из Краматорского отряда была недавно пресечена попытка перевезли через разграничительную линию большой партии сигарет. Эти сведения распространили в Госпогранслужбе страны.

Так, на пропускном пункте „Марьинка“ для въезда с неконтролируемых территорий находился микроавтобус марки „Мерседес“. Пограничники остановили этот автобус для проверки. В итоге в авто нашли примерно 12-ть тысяч пачек с сигаретами, которые оцениваются в 300 тысяч гривен примерно.

Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине ранее пограничники провели изъятие у мужчины 200-от тысяч евро.


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