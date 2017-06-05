На КПВВ "Марьинка" изъяли сигарет на 300 тысяч гривен

Так, пограничниками из Краматорского отряда была недавно пресечена попытка перевезли через разграничительную линию большой партии сигарет. Эти сведения распространили в Госпогранслужбе страны.

Так, на пропускном пункте „Марьинка“ для въезда с неконтролируемых территорий находился микроавтобус марки „Мерседес“. Пограничники остановили этот автобус для проверки. В итоге в авто нашли примерно 12-ть тысяч пачек с сигаретами, которые оцениваются в 300 тысяч гривен примерно.

Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине ранее пограничники провели изъятие у мужчины 200-от тысяч евро.