10:47 05.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе боевики все чаще нарушают права гражданских

На оккупированной террористами местности Донбасса сейчас растет число нарушений прав гражданских.

На Донбассе боевики все чаще нарушают права гражданских

Так, террористы стали чаще нарушать права гражданских, которые живут на востоке страны. Эти сведения передала разведка Минобороны страны при помощи соцсетей. Так, в отношении мирных жителей растет число нарушений.

По этой причине третьего июня в одну из частей АК приехали представители МВД – для проведения там проверки и для предотвращения преступлений террористов в отношении местных жителей.

Как сообщал УРА-Информ, с начала нынешнего года в местах проведения АТО погибло уже 98 силовиков – состоянием на конец мая. Эти данные ранее распространила И. Геращенко.


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