На Донбассе боевики все чаще нарушают права гражданских

Так, террористы стали чаще нарушать права гражданских, которые живут на востоке страны. Эти сведения передала разведка Минобороны страны при помощи соцсетей. Так, в отношении мирных жителей растет число нарушений.

По этой причине третьего июня в одну из частей АК приехали представители МВД – для проведения там проверки и для предотвращения преступлений террористов в отношении местных жителей.

Как сообщал УРА-Информ, с начала нынешнего года в местах проведения АТО погибло уже 98 силовиков – состоянием на конец мая. Эти данные ранее распространила И. Геращенко.