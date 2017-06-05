Линию разграничения за сутки пересекло 22 тысячи граждан

Кроме того, линии разграничения в течение суток пересекло около четырех тысяч авто. Ту информацию сегодня распространили в ГПСУ. Также за сутки фиксировали снижение потока граждан – если сравнивать с позапрошлыми сутками. Утром на въезд, а также на выезд на КПВВ было такое число авто: в пункте Майорское - 50/60; в пункте “Новотроицкое” — 40/20; а также в “Гнутово” — 0/10.

Как сообщал УРА-Информ, ранее П. Жебривский заверил, что люди получат возможность пересекать линию разграничения, что в местах проведения АТО, без проблем на своих авто.