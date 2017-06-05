14:29 05.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Линию разграничения за сутки пересекло 22 тысячи граждан

Линию разграничения в течение последних 24-ех часов в местах проведения АТО пересели примерно 22 тысячи граждан.

Линию разграничения за сутки пересекло 22 тысячи граждан

Кроме того, линии разграничения в течение суток пересекло около четырех тысяч авто. Ту информацию сегодня распространили в ГПСУ. Также за сутки фиксировали снижение потока граждан – если сравнивать с позапрошлыми сутками. Утром на въезд, а также на выезд на КПВВ было такое число авто: в пункте Майорское - 50/60; в пункте “Новотроицкое” — 40/20; а также в “Гнутово” — 0/10.

Как сообщал УРА-Информ, ранее П. Жебривский заверил, что люди получат возможность пересекать линию разграничения, что в местах проведения АТО, без проблем на своих авто.


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