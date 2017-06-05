Изучаем режимы работы техники, прежде чем купить кондиционеры

Если температура слишком высокая или наоборот, низкая, становится неуютно. В таких случаях лучше сразу кондиционеры купить в интернет магазине Sp-climate и больше не мучится от жары или от холода. Но так как не многие пока знакомы с этой техникой, у некоторых возникает вопрос, как задать температурный режим.

Выбираем правильные настройки

Для начала необходимо разобраться с типом оборудования.

Оно бывает двух видов и предлагает:

только охлаждение;

охлаждение плюс обогрев.

Оснащение, работающее только на охлаждение, уже утратило свои лидерские позиции. Его приобретают только в том случае, когда в доме установлена хорошая система отопления.

Модели, в которых доступно и охлаждение, и обогрев, пользуются особой популярностью, так как способны работать практически круглый год. Если вам важно тепло зимой, то убедитесь, что кондиционер можно использовать в этот период. Большинство моделей можно включать, если температура за окном не понижается до минус 5. Хотя сейчас есть варианты, которые можно использовать и при минус 15.

Оборудование можно настраивать по-разному. Специалисты советуют не ставить отметку ниже 22 градусов: во-первых, это позволит избежать резких скачков температуры, а во-вторых, увеличит срок службы компрессора. Что касается функции обогрева в зимнее время, то перед включением не мешает еще раз внимательно прочитать инструкцию.

Если есть такая возможность, выставьте автоматический режим. Вы просто задаете нужные данные, а техника поддерживает их. Какой будет температура в комнате, зависит исключительно от вашего решения. Интернет-магазин Sp-climate всегда поможет подобрать самый лучший кондиционер для дома или офиса.