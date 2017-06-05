Боевики в понедельник 31 раз открывали огонь, трое военных ранены

За прошедший день противник 31 раз открывал огонь по позициям сил антитеррористической операции. В результате таких действий трое украинских военнослужащих получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, с начала суток около десяти раз боевики применяли запрещенное "минскими договоренностями" тяжелое артиллерийское вооружение.

На приморском направлении противник обстрелял из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия позиции сил АТО вблизи Богдановки, Павлополя, Водяного, Чермалыка и Красногоровки.

Кроме того, из минометов калибра 120 мм боевики обстреляли жилые кварталы Красногоровки. В результате обстрела мирные жители не пострадали.

На донецком направлении противник стрелял из минометов калибра 120 мм и легкого вооружения по защитникам Авдеевки и Песков.

На луганском направлении боевики обстреляли из артиллерии минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия позиции рядом с Новотошковским и Богуславским.

Напомним, в результате очередного обстрела из минометов калибра 120 мм Донецкой фильтровальной станции ее работа была прекращена из-за обесточивания.