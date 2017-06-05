Авдеевка вновь осталась без воды

Людям ее доставляют спасательные службы и представители местного коммунального предприятия. Об этом в понедельник, 5 июня, на своей страничке в Facebook, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, ситуация тем не менее остается "угрожающей", хотя представители украинской стороны Совместного центра по координации и контрою получили предварительное обещание от боевиков, что во вторник они допустят ремонтные бригады к поврежденным объектам.

Вместе с тем в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявили, что запаса воды в резервуаре в городе хватит только на сегодняшний вечер. Сотрудники Адветистского Агентства Помощи и Развития (ARDA) доставят в Авдеевку 918 бутылей воды. Завтра, с десяти часов утра и до трех часов дня возле стадиона будут выдавать питьевую воду для нужд жителей города, - говорится в сообщении СЦКК.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в результате очередного обстрела из минометов калибра 120 мм Донецкой фильтровальной станции ее работа была прекращена из-за обесточивания.

Об этом сообщил вице-премьер, министр регионального развития Геннадий Зубко в своем Twitter. По его словам, при попытке запустить ДФС обнаружен порыв линии электропередач.