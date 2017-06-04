Жители Львова подожгли мусорную свалку

Так, недавно злоумышленники подожгли мусор, и вскоре на место прибыли патрульные, а также спасатели ГСЧС. Про это при помощи социальной сети передали представители Варты 1.

Согласно данным – поджог бытового мусора был устроен около Набережного квартала. Патрульные и спасатели вскоре прибыли на место событий.

Как сообщал УРА-Информ, во Львове пока что мусор не был вывезен с 310-ти площадок, на которых хранятся бытовые отходы. Речь идет про площадки, которые имеют отношение к жилым домам. Про это передали в пресс-службе горсовета Львова. С Галицкого района мусор уже вывезли.