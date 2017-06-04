04:00 04.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Высокий уровень пожарной опасности ожидается в Украине 4-6 июня

По данным Укргидрометцентра, в эти выходные на территории Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Высокий уровень пожарной опасности ожидается в Украине 4-6 июня

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, 4-5 июня в большинстве районов Киевской области ожидается высокий уровень пожарной опасности.

"В западных, северных и Винницкой областях преимущественно высокая (4 класса), на остальной территории Украины (кроме Херсонской и Запорожской областей) чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

По этому поводу украинские спасатели призывает граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее спасатели предупреждали о подъемы воды в реках и пожарной опасности в Киеве. 


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