В зоне АТО есть потери за минувшие сутки

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

В сообщении говорится, что ситуация в районе проведения АТО остается сложной, с признаками обострения на отдельных участках линии соприкосновения. Так, в течение минувших суток противник 58 раз открывал огонь по позициям сил АТО, дважды — по жилым кварталам прифронтового населенного пункта, один раз обстрелял важный объект инфраструктуры.

В результате боевых действий за прошедшие сутки двое украинских воинов погибли. Еще пятеро бойцов получили ранения.

Ранее УРА-Информ сообщал, что террористы обстреляли Авдеевку из танков.