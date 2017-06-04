10:40 04.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО есть потери за минувшие сутки

58 раз обстреляли украинские позиции в зоне АТО за минувшие сутки. В результате обстрелов погибли два человека. Еще пятеро получили ранения.

В зоне АТО есть потери за минувшие сутки

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

В сообщении говорится, что ситуация в районе проведения АТО остается сложной, с признаками обострения на отдельных участках линии соприкосновения. Так, в течение минувших суток противник 58 раз открывал огонь по позициям сил АТО, дважды — по жилым кварталам прифронтового населенного пункта, один раз обстрелял важный объект инфраструктуры.

В результате боевых действий за прошедшие сутки двое украинских воинов погибли. Еще пятеро бойцов получили ранения.

Ранее УРА-Информ сообщал, что террористы обстреляли Авдеевку из танков.


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