10:15 04.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине сегодня тепло и сухо

Сегодня в Украине будет тепло, на небе переменная облачность, осадков будет.

В Украине сегодня тепло и сухо

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В сообщении говорится, что 4 июня осадков в Украине синоптики не прогнозируют.

Будет тепло и облачно. Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, со скоростью 5-10 м / с.

Самой холодной температура будет на Левобережье Украины – 17-22° тепла, в центральных областях – 20-25 °, на Западной Украине – до 29 градусов по Цельсию.

Ранее УРА-Информ сообщал, что пару дней назад в Украине прошли грозы.


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