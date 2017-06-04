В Украине сегодня тепло и сухо

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В сообщении говорится, что 4 июня осадков в Украине синоптики не прогнозируют.

Будет тепло и облачно. Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, со скоростью 5-10 м / с.

Самой холодной температура будет на Левобережье Украины – 17-22° тепла, в центральных областях – 20-25 °, на Западной Украине – до 29 градусов по Цельсию.

Ранее УРА-Информ сообщал, что пару дней назад в Украине прошли грозы.