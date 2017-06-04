22:22 04.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Авдеевке заканчиваются последние запасы воды

Запас воды в Авдеевке Донецкой области может быть исчерпан до завтра, пятого июня 2017 года. Такие сведения сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В Авдеевке заканчиваются последние запасы воды

Как отмечается, резервуар с водой для нужд города фактически исчерпан. Кроме того, пока отсутствует какая-либо возможность его наполнить. 

Согласно информации пресс-службы, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в данный момент развозит воду по улицам города.

Так, дополнительный запас воды смогут сформировать шестого июня, когда сотрудники Адветистского Агентства Помощи и Развития привезут в Авдеевку 5 кубометров воды, и девятого июня - еще 7 кубических метров.

В свою очередь спасатели отмечают, что этого объема хватит, чтобы заполнить специальные резервуары.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", террористы обстреляли Авдеевку из танков. В итоге им удалось разрушить здание по улице Чернышевского, номер 36. Люди по итогам этого не пострадали.


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