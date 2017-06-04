В Авдеевке заканчиваются последние запасы воды

Как отмечается, резервуар с водой для нужд города фактически исчерпан. Кроме того, пока отсутствует какая-либо возможность его наполнить.

Согласно информации пресс-службы, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в данный момент развозит воду по улицам города.

Так, дополнительный запас воды смогут сформировать шестого июня, когда сотрудники Адветистского Агентства Помощи и Развития привезут в Авдеевку 5 кубометров воды, и девятого июня - еще 7 кубических метров.

В свою очередь спасатели отмечают, что этого объема хватит, чтобы заполнить специальные резервуары.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", террористы обстреляли Авдеевку из танков. В итоге им удалось разрушить здание по улице Чернышевского, номер 36. Люди по итогам этого не пострадали.