Среди пострадавших в Лондоне украинцев нет – МИД

Об этом Консульская служба Министерства иностранных дел Украины сообщает в Twitter. «

В сообщении говорится, что в данный момент консул поддерживает контакт правоохранительными органами Лондона.

Напомним, что поздно вечером 3 июня в Лондоне было совершено серию терактов, в результате которых погибли шестеро и пострадали 48 человек.

Отмечено, что ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Ранее УРА-Информ сообщал, что 600 человек пострадали во время просмотра финала Лиги чемпионов в Италии. После третьего гола в ворота "Ювентуса" произошла давка.