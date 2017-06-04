14:40 04.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Среди пострадавших в Лондоне украинцев нет – МИД

В МИД Украины сообщили, что среди пострадавших от теракта в Лондоне украинцев нет.

Среди пострадавших в Лондоне украинцев нет – МИД

Об этом Консульская служба Министерства иностранных дел Украины сообщает в Twitter. «

В сообщении говорится, что в данный момент консул поддерживает контакт правоохранительными органами Лондона.

Напомним, что поздно вечером 3 июня в Лондоне было совершено серию терактов, в результате которых погибли шестеро и пострадали 48 человек.

Отмечено, что ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Ранее УРА-Информ сообщал, что  600 человек пострадали во время просмотра финала Лиги чемпионов в Италии. После третьего гола в ворота "Ювентуса" произошла давка. 


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