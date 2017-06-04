600 человек пострадали во время просмотра финала Лиги чемпионов в Италии

Информацию передает издание Deutsche Welle.

В сообщении говорится, что люди пострадали из-за давки.

Отмечается, что трансляцию матча между итальянским “Ювентусом” и мадридским “Реалом” на площади смотрели около 30 тыс. человек.

После третьего гола “Реала” у людей случилась паника, в результате которой начался хаос и давка, когда фанаты пытались разойтись с площади. Отдельные свидетели говорят о громком звуке удара. А еще несколько свидетелей утверждают, что кто-то в шутку крикнул “Бомба!”.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня ночью теракт произошел в Лондоне. Есть погибшие и много пострадавших.