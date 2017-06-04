11:40 04.06.2017 | Общество | Новости
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600 человек пострадали во время просмотра финала Лиги чемпионов в Италии

Более 600 человек получили травмы вчера вечером на центральной площади итальянского города Турина во время массового просмотра финала футбольной Лиги чемпионов.

600 человек пострадали во время просмотра финала Лиги чемпионов в Италии

Информацию передает издание Deutsche Welle.

В сообщении говорится, что люди пострадали из-за давки.

Отмечается, что трансляцию матча между итальянским “Ювентусом” и мадридским “Реалом” на площади смотрели около 30 тыс. человек.

После третьего гола “Реала” у людей случилась паника, в результате которой начался хаос и давка, когда фанаты пытались разойтись с площади. Отдельные свидетели говорят о громком звуке удара. А еще несколько свидетелей утверждают, что кто-то в шутку крикнул “Бомба!”.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня ночью теракт произошел в Лондоне. Есть погибшие и много пострадавших.


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