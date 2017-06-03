В Петербурге пенсионерка умерла в результате переохлаждения

Так, смерть пожилой женщины была зафиксирована второго июня, в результате сильного переохлаждения на улице. Про это передали российские СМИ, ссылаясь на данные из Александровской больницы. К ним была доставлена женщина примерно 65-ти лет на вид, которая погибла в результате переохлаждения.

Данная пенсионерка была привезена в больницу утром второго июня – ее доставили прямо с остановки транспорта. Которая находится на Заневском проспекте.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве в мае 2017-го года неожиданно выпал снег. Однако синоптики отметили, что рекордов температуры не было.