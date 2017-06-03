16:56 03.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Террористы обстреляли Авдеевку из танков

На Донетчине в процессе обстрела террористов пострадавших не было.

Террористы обстреляли Авдеевку из танков

Обстрел был совершен этой ночью. Эта информация была сегодня распространена Вячеславом Аброськиным – замглавы Нацполиции региона – при помощи соцсетей. Согласно его словам – люди по итогам обстрелов террористов из танков не пострадали. Известно, чот обстрел был в н.п. Авдеевка.

Второго июня примерно в 23:30 террористы начали стрелять в сторону старого города, используя для этого танки. В итоге им удалось разрушить здание по улице Чернышевского, номер 36. Люди по итогам этого не пострадали.

Как сообщал УРА-Информ, в местах проведения АТО в течение последних суток погибло два украинских бойца.


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