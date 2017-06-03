Швейцария отправила 30 грузовиков гумпомощи на оккупированный Донбасс

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Как отмечается, Швейцария уже в шестой раз предоставляет гуманитарную помощь для городов Донбасса. В часности для Мариуполя, Курахово, Донецка и Луганска.

При этом транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области гуманитарный груз общим весом около 600 тонн. Кроме того, было отправлено 1650 тонн химических реагентов для очистки воды, а также медицинское оборудование: ультразвуковые аппараты, неонатальные инкубаторы, дефибрилляторы и лабораторное оборудование для диагностики туберкулеза.

Кстати, в городе Мариуполь 6 и 7 июня планируется визит министра иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтера.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее вооруженный террорист на востоке не дал возможности членам миссии ОБСЕ пройти через блокпост.