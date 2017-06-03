08:00 03.06.2017 | Общество | Новости
100167138:labazovych

Новая версия Windows 10 "убивает" компьютеры и мобильные устройства

Компания Microsoft выпустила новую версию операционной системы Windows 10, где каждый участник может оказать помощь в тестировании новой ОС. 

Новая версия Windows 10

Однако данная система по ошибке устанавливалась и на девайсы обычных пользователей. Как сообщает MSPoweruser, компьютеры и мобильные устройства этих людей входили в бесконечный цикл загрузки.

Таким образом, чтобы устранить соответствующую проблему необходимо перезагрузить девайс при помощи инструмента Windows Device Recovery Tool.

Однако при работе с этой программой у пользователя удаляются все файлы и настройки с его гаджета.

Кстати, разработчики посоветовали  не устанавливать сборку 16212 на устройства, поскольку те могут выйти из строя.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в соответствии с пресс-релизом компании Microsoft, вышла тестовая версия обновления для программы Word, обладающая искусственным интеллектом.


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