Новая версия Windows 10 "убивает" компьютеры и мобильные устройства

Однако данная система по ошибке устанавливалась и на девайсы обычных пользователей. Как сообщает MSPoweruser, компьютеры и мобильные устройства этих людей входили в бесконечный цикл загрузки.

Таким образом, чтобы устранить соответствующую проблему необходимо перезагрузить девайс при помощи инструмента Windows Device Recovery Tool.

Однако при работе с этой программой у пользователя удаляются все файлы и настройки с его гаджета.

Кстати, разработчики посоветовали не устанавливать сборку 16212 на устройства, поскольку те могут выйти из строя.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в соответствии с пресс-релизом компании Microsoft, вышла тестовая версия обновления для программы Word, обладающая искусственным интеллектом.