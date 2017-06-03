На Одесчине 19 детей пострадали от гепатита А

Так, на Одесчине по причине зафиксированной вспышки гепатита А в приюти для детей, которій расположен в н.п. Белгород-Днестровский 19 человек были отправлены в больницу. Такие данные были размещены в сообщении облгосадминистрации.

Таким образом, в приюте для детей "Центр социальной реабилитации" заметили возникновение болезни - гепатит А. К третьему июня 19 детей были доставлены в Белгород-Днестровскую больницу. Известно также о том, что у троих уже было в лабораторных условиях подтверждено наличие гепатита А.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Месси сообщил о своих планах вести борьбу с гепатитом С в мире.