21:38 03.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Одесчине 19 детей пострадали от гепатита А

Врачи Одесчине сейчас оценили состояние своих маленьких пациентов как стабильное.

На Одесчине 19 детей пострадали от гепатита А

Так, на Одесчине по причине зафиксированной вспышки гепатита А в приюти для детей, которій расположен в н.п. Белгород-Днестровский 19 человек были отправлены в больницу. Такие данные были размещены в сообщении облгосадминистрации.

Таким образом, в приюте для детей "Центр социальной реабилитации" заметили возникновение болезни - гепатит А. К третьему июня 19 детей были доставлены в Белгород-Днестровскую больницу. Известно также о том, что у троих уже было в лабораторных условиях подтверждено наличие гепатита А.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Месси сообщил о своих планах вести борьбу с гепатитом С в мире.


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