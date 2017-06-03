17:32 03.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100167186:mysnichenko

Киберполиция поможет блокировать запрещенные сайты

Украинская киберполиция уже успела создать некоторые рекомендации для тех предприятий по блокированию интернет-ресурсов.

Киберполиция поможет блокировать запрещенные сайты

Так, были даны некоторые советы учреждениям и предприятиям от киберполиции страны – по поводу блокирования доступа к интернет-ресурсам, что были запрещены к использованию на украинской территории. Речь – про блокирование без приобретения особого техобоорудования. Про это передали на сайте Кабмина. Помогут организациям любых форм собственности.

Как сообщал УРА-Информ, недавно в г. Севастополь был ограничен доступ к ресурсу "Вконтакте". Такое решение было принято интернет-провайдером Воля. Также отрезали доступ к ресурсу Одноклассники.


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