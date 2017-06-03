Киберполиция поможет блокировать запрещенные сайты

Так, были даны некоторые советы учреждениям и предприятиям от киберполиции страны – по поводу блокирования доступа к интернет-ресурсам, что были запрещены к использованию на украинской территории. Речь – про блокирование без приобретения особого техобоорудования. Про это передали на сайте Кабмина. Помогут организациям любых форм собственности.

Как сообщал УРА-Информ, недавно в г. Севастополь был ограничен доступ к ресурсу "Вконтакте". Такое решение было принято интернет-провайдером Воля. Также отрезали доступ к ресурсу Одноклассники.