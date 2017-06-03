16:26 03.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевикам Донбасса запретили носить опознавательные шевроны

Командиры террористов на востоке запретили им одевать на себя опознавательного рода шевроны.

Боевикам Донбасса запретили носить опознавательные шевроны

Так, террористам нельзя на своей воинской форме носить шевроны, которые говорят про их принадлежность к части, либо это делается, чтобы скрыть вообще присутствие боевиков на Донбассе. Эти данные недавно распространили в ГУ разведки Минобороны страны – при помощи социальной сети.

Таким образом – воинское командование уже ранее выступило инициатором таких мер касательно шевронов – на оккупированной части Донетчины и Луганщины.

Как сообщал УРА-Информ, в течение прошедших суток на востоке страны замечена гибель в зоне АТО двоих силовиков, а также зафиксировано ранение еще пяти.


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