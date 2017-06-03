Боевикам Донбасса запретили носить опознавательные шевроны

Так, террористам нельзя на своей воинской форме носить шевроны, которые говорят про их принадлежность к части, либо это делается, чтобы скрыть вообще присутствие боевиков на Донбассе. Эти данные недавно распространили в ГУ разведки Минобороны страны – при помощи социальной сети.

Таким образом – воинское командование уже ранее выступило инициатором таких мер касательно шевронов – на оккупированной части Донетчины и Луганщины.

Как сообщал УРА-Информ, в течение прошедших суток на востоке страны замечена гибель в зоне АТО двоих силовиков, а также зафиксировано ранение еще пяти.