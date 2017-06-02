18:24 02.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Жителям Львова ограничили подачу горячей воды

Исполком горсовета Львова второго июня решил одобрить решение - согласно которому львовянам ограничат подачу горячей воды.

Жителям Львова ограничили подачу горячей воды

Так, начиная со второго июня и до старта очередного сезона отопления потребителям горячей воды, которая предоставлена им от "Львовтеплоэнерго" и от "Зализнычнетеплоэнерго" будет подача горячей воды ограничена - с пяти утра и до 23-ех часов вечера. Такое сообщение поступило от ЛГС.

При этом на горячую воду людям продолжат предоставлять субсидии и льготы. Кроме того, еще требуется найти 60 миллионов гривен – для дофинансирования оплаты горячей воды – отметил сегодня мэр города А. Садовый.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в апреле примерно 500 домов остались без горячей воды.


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