14:11 02.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове посреди улицы нашли тело военного

На одной из улиц Львова было обнаружено тело 42-летнего военнослужащего. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции во Львовской области.

Во Львове посреди улицы нашли тело военного

В сообщении говорится, что сегодня около 10.40 в Сиховский отдел полиции поступила информация о том, что на улице Антонича лежит мертвый человек в военной форме. Отмечено, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 42-летний житель Пустомытовского района, военнослужащий, при нем был военный билет. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

В данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Черниговской области поезд протаранил автомобиль, погиб мужчина.


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