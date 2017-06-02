Во Львове посреди улицы нашли тело военного

В сообщении говорится, что сегодня около 10.40 в Сиховский отдел полиции поступила информация о том, что на улице Антонича лежит мертвый человек в военной форме. Отмечено, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 42-летний житель Пустомытовского района, военнослужащий, при нем был военный билет. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

В данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Черниговской области поезд протаранил автомобиль, погиб мужчина.