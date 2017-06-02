В зоне АТО гражданских похищали ради выкупа

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

В сообщении также говорится, что оккупанты разворовывали и продавали оборудование промышленной инфраструктуры и автомобили.

Отмечается, что низкое морально-психологическое состояние военнослужащих соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ подтверждается ростом числа правонарушений российских военнослужащих в отношении местного населения.

Так, "правоохранительными органами" ЛНР/ДНР задерживались военнослужащие, которые самовольно оставляли место службы с оружием, захватывали местное население с целью получения выкупа, совершали хищения и продажу различных посторонних товароматериальных ценностей.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня в Луганске боевиками выкапывались рельсы с целью сдачи на металлолом.