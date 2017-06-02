В Украине в пятницу грозы и тепло

С северо-запада Европы к нам продолжает поступать прохладный воздух, поэтому погоду на большей части территории страны будет определять поле пониженного атмосферного давления. Таким образом днем в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях по прежнему ожидается небольшой кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории - без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 метров на секунду, на севере Левобережья отдельные порывы ветра могут достигать 15-18 метров на секунду. Температура воздуха днем удержится в пределах 18-23 градусов выше нуля.

В Киеве сегодня синоптики дождей не обещают. Температура воздуха ночью составит 10-12 градусов тепла. Днем потеплеет до 20-22 градусов.

На западе Украины без осадков. Ночная температура воздуха удержится в пределах 4-11 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 18-25 градусов.

В северных регионах днем в Черниговской и Сумской областях местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составил 7-12 теплых градусов. Днем будет от 16 до 23 градусов выше нуля.

В центре в пятницу, без существенных осадков, только в Полтавской области местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 18-25 градусов.

На востоке страны сегодня днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью будет от 7 до 14 теплых градусов. Днем термометры покажут 17-24 градуса со знаком плюс.

На юге Украины днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 21-27 градусов.

В Крыму сегодня сухо и тепло. Ночная температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17 теплых градусов. Днем потеплеет до 21-26 градусов.