14:25 02.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Луганске боевики уничтожают трамвайные рельсы

В оккупированном Луганске боевики выкапывают и режут трамвайные рельсы. Это заметили местные жители и опубликовали соответствующие фото в социальных сетях.

В Луганске боевики уничтожают трамвайные рельсы

Луганчане опубликовали фотографии рельс, уничтоженных в районе Автовокзала. Напомним, что трамвайное сообщение в городе было прекращено почти сразу после захвата Луганска боевиками.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в результате аварии на водопроводе Луганск и еще ряд других городов в области остались без водоснабжения. ЧП произошло на магистральном водопроводе "Насосная станция "Петровская" - Луганск", в котором образовалась дыра диаметром 900 мм. 


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