В Луганске боевики уничтожают трамвайные рельсы

Луганчане опубликовали фотографии рельс, уничтоженных в районе Автовокзала. Напомним, что трамвайное сообщение в городе было прекращено почти сразу после захвата Луганска боевиками.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в результате аварии на водопроводе Луганск и еще ряд других городов в области остались без водоснабжения. ЧП произошло на магистральном водопроводе "Насосная станция "Петровская" - Луганск", в котором образовалась дыра диаметром 900 мм.