В Киеве выбрали самых красивых женщин "Миссис Европа Украина 2017", "Миссис Земля Украина 2017" и "Миссис Открытый Мир Украина 2017" 31 мая во FREEDOM Event Hall состоялся финал «Миссис Открытый Мир Украина 2017» (оф. Місіс Відкритий Світ Україна 2017). 7 достойнейших финалисток боролись за возможность представлять нашу страну на мировых конкурсах. Одна из победительниц, Юлиана Короченцева (Черкассы), уже в сентябре этого года представит Украину на престижном международном конкурсе «Mrs. Universe 2017» в ЮАР. Зрители полностью разделили мнение жюри и отдали ей приз зрительских симпатий. Титул «I Вице-миссис Открытый Мир Украина 2017» получила Ирина Келлер (Киев).



Режиссер, продюсер, директор Дизайнерского центра Brother and Sister, Юлиана Короченцева, завоевала титул «Миссис Открытый Мир Украина 2017» и не скрывает своих эмоций: «Я счастливая женщина! У меня есть семья, любимая работа, но только получив этот титул, я могу сказать, что мой потенциал раскрыт до конца. Теперь я смогу больше времени уделять социальным проектам и уверенно называть себя Королевой».



Титула «Миссис Земля Украина 2017» удостоилась дизайнер интерьера, владелица DESIGN STUDIO IRINA RYBACHUK Ирина Рыбачук (Горловка), которая уже в июне этого года представит Украину на конкурсе «Mrs. Earth 2017» в Лас-Вегасе. Ирина - очаровательная женщина, любящая жена и мама троих детей. Анна Окрема (Винница) завоевала титут «I Вице-миссис Земля Украина 2017».



Представлять Украину на международном конкурсе «Mrs. Europe 2017» будет имиджмейкер, fashion blogger Мария Пион (Киев) – обладательница титула «Миссис Европа Украина 2017». Мария ведет собственный женский клуб и путешествует с семинарами, удивляя женщин новостями из мира моды. «I Вице-миссис Европа Украина 2017» стала Ольга Калинина (Славянск).



Особая номинация «Universal Woman of the Year 2017» досталась Лилии Олейник (Киев), которая представит нашу страну этим летом в Испании. Лилия - учредитель лаунж – кафе здорового питания Ilive и Центра развития и досуга Ilive Centre, основатель Школы Совершенства и мама 4-х детей.



По итогам конкурса были вручены номинации: Миссис «Милосердие» (Ольга Калинина), Миссис «Золотое сердце» (Анна Окрема), Миссис «Стиль» (Мария Пион), Миссис «Самая современная мама» и Миссис «Гламур» (Ирина Келлер), Миссис «Талант» (Ирина Рыбачук), Миссис «Лучший национальный костюм» (Лилия Олейник), Миссис «Зрительских симпатий» и Миссис «Интернет-голосование» (Юлиана Короченцева).



В жюри конкурса вошли: музыкальный продюсер Юрий Никитин, автор студии «Квартал 95» Валерий Жидков, популярный французский певец Поль Манондиз, основатель клиники «Тотал Дентал» доктор Юрий Трунов, Председатель жюри, учредитель «Миссис Открытый Мир Украина» Ирина Зайцева.



Ирина Зайцева, учредитель «Миссис Открытый Мир Украина»: «В такое нелегкое время для Украины мы хотим показать, что мы - украинские женщины - продолжаем быть красивыми, духовными, нести с достоинством свою семейную, национальную культуру и традиции. Это истинно женское призвание – растить новое поколение, и мне важно, чтобы наши дети выросли достойными и счастливыми людьми, поэтому я создала фонд помощи детям из детских домов и зоны АТО. Я уже провела несколько социальных акций и теперь продолжаю эту деятельность, объединившись с финалистками нашего проекта - Mrs World Open Ukraine».



Финал «Миссис Открытый Мир Украина 2017» превратился в грандиозное светское событие. В качестве ведущего конкурса был приглашен популярный украинский телеведущий Григорий Решетник. Для гостей в этот вечер выступили талантливые исполнители: музыкант и композитор Евгений Хмара, украинский певец Даниил Клягин, супер-финалист шоу «Х-фактор» Кирилл Каплуновский, певец Андрей Осадчук и зажигательный KISHE. На протяжении вечера гости наслаждались выступлением талантливого кавер-бэнда «FREEDOM», а в финале конкурса участниц поздравил своим музыкальным подарком один из членов жюри Поль Манондиз.



Партнерами конкурса выступили: стоматологическая клиника Andreeva PearlSmile Dental Spa, отели Edem Resort & Spa, Mirotel Resort & SPA, бутик высокого вкуса 12 Персон, салон красоты и стиля «Eden Matin», косметический бренд SOTHYS, Jaguar «ВиДи-Пауэр», ювелирный бренд DC Сrystal, загородный комплекс «Сезоны СПА», японская марка Japonica, туристическая компания Berkeley Travel, СПА Центр Geuness SPA, салон красоты Bright, студия одежды VOVK, дом моды Golets, ювелирный бренды Style Avenue и Diamond of Love, клиника «Нове тіло», стоматологическая клиника «Тотал Дентал», концертное агентство «Квартал концерт».



Образы участниц создавали Natalia Yurchak Beauty School, студия визажа Bella Mafia, салон свадебной и вечерней моды Solo Tu и дизайн-студия Svitlo.

Официальный напиток ТМ Азнаури - Грузинские традиции! Партнером программы выступила компания Coca Cola. Флористичеcкий партнер Kvito Polito. Особая благодарность медиа-партнерам конкурса: телеканалы Первый деловой, RTI, ID Fashion, журналы Touch, COSMOLADY, Magic Woman, Woman magazine, La Femme, Зеркало моды, MAN, интернет-издания Ура Информ, Обозреватель, Публичные люди, Chance, Хочу, lady in dress, geometria, AlwaysBusyMama и Best People Club.

Твитнуть

. . . . Facebook Вконтакте новости