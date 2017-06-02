До конца дня порывы ветра могут достигать 5-20 метров на секунду. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которая ссылается на данные Укргидрометцентра, синоптики предупреждают о сильном ветре в Киеве сегодня.

В ближайший час с удержанием до конца суток 2 июня по Киеву порывы ветра могут усилится, - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня синоптики дождей не обещают. Температура воздуха ночью составит 10-12 градусов тепла. Днем потеплеет до 20-22 градусов.