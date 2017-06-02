Российские самолеты уничтожили колонну автомобилей в Сирии - ВИДЕО
Самолетами России в пятницу утром, 2 июня, была уничтожена колонны автомобилей.
Утверждается, что боевики пытались прорваться из сирийской провинции Ракка на восток Хомса к Пальмире. В результате атаки самолетов колонна грузовиков была полностью уничтожена. По предварительным данным, террористы потеряли 120 боевиков.
Напомним, в ночь с 29 на 30 мая боевики предприняли еще одну попытку. Три автоколонны под прикрытием темноты отправились из Ракки в южном направлении по нескольким маршрутам. Эти перемещения террористов своевременно выявила наша разведка.
Координаты были переданы российской авиации, после чего по автоколоннам был нанесен массированный авиаудар. В результате ИГИЛ потеряло более 80 боевиков, 36 автомобилей, 8 топливозаправщиков и 17 пикапов с установленными на них минометами и крупнокалиберным стрелковым вооружением.
Как сообщал УРА-Информ, Россия запустила крылатые ракеты по Пальмире.
Государство Италии и США с 24 по 28 апреля намерено выполнить наблюдательный полет над Белоруссией и Россией в рамках договора по открытому небу. Такие сведения сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.