Российские самолеты уничтожили колонну автомобилей в Сирии - ВИДЕО

Утверждается, что боевики пытались прорваться из сирийской провинции Ракка на восток Хомса к Пальмире. В результате атаки самолетов колонна грузовиков была полностью уничтожена. По предварительным данным, террористы потеряли 120 боевиков.

Напомним, в ночь с 29 на 30 мая боевики предприняли еще одну попытку. Три автоколонны под прикрытием темноты отправились из Ракки в южном направлении по нескольким маршрутам. Эти перемещения террористов своевременно выявила наша разведка.

Координаты были переданы российской авиации, после чего по автоколоннам был нанесен массированный авиаудар. В результате ИГИЛ потеряло более 80 боевиков, 36 автомобилей, 8 топливозаправщиков и 17 пикапов с установленными на них минометами и крупнокалиберным стрелковым вооружением.

Как сообщал УРА-Информ, Россия запустила крылатые ракеты по Пальмире.