10:16 02.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция задержала банду, которая пыталась вывезти в Россию мужчину за 17 миллионов долларов, - Луценко - ФОТО

Прокуратура совместно с полицией задержала банду, которая пыталась похитить и вывезти в Российскую Федерацию бывшего гражданина России.

Полиция задержала банду, которая пыталась вывезти в Россию мужчину за 17 миллионов долларов, - Луценко - ФОТО

За похищение они планировали получить вознаграждение в размере 17 миллионов долларов. Об этом в пятницу утром, 2 июня, на своей страничке в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, прокуратура Киевской области разоблачила группу лиц, в состав которой входил начальник районного отдела полиции. Они намеревались переправить на территорию Российской Федерации мужчину, который из-за преследования российскими властями переехал в Украину и занимается здесь производственным бизнесом.

Злоумышленники были задержаны во время получения "аванса" в размере 100 тысяч долларов. Прокуратура объявила им подозрения в совершении уголовных правонарушений, за которые предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Закарпатской области СБУ предупредила закупку российской санкционной автотехники на 30 миллионов гривен.


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