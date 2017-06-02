Полиция задержала банду, которая пыталась вывезти в Россию мужчину за 17 миллионов долларов, - Луценко - ФОТО

За похищение они планировали получить вознаграждение в размере 17 миллионов долларов. Об этом в пятницу утром, 2 июня, на своей страничке в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, прокуратура Киевской области разоблачила группу лиц, в состав которой входил начальник районного отдела полиции. Они намеревались переправить на территорию Российской Федерации мужчину, который из-за преследования российскими властями переехал в Украину и занимается здесь производственным бизнесом.

Злоумышленники были задержаны во время получения "аванса" в размере 100 тысяч долларов. Прокуратура объявила им подозрения в совершении уголовных правонарушений, за которые предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Закарпатской области СБУ предупредила закупку российской санкционной автотехники на 30 миллионов гривен.