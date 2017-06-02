Папа Римский выразил соболезнования в связи со смертью Любомира Гузара

Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Ватикана.

Согласно словам Франциска, он очень хорошо помнит служения Любомира Гузара. В часности, его трудности и гонения против Церкви.

"Его плодотворная апостольская деятельность для содействия греко-католикам, потомков семей, которые были вынуждены покинуть Западную Украину, и усилия, направленные на поиск новых путей диалога и сотрудничества с православными церквями. Выражаю соболезнования семье кардинала и духовенству", - написал Папа Римский.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывший глава Украинской греко-католической церкви, кардинал Любомир Гузара будет похоронен в Киеве.