Папа Римский выразил соболезнования в связи со смертью Любомира Гузара

Папа Римский Франциск выразил соболезнования семье и духовенству в связи со смертью экс-главы УГКЦ кардинала Любомира Гузара. По этому поводу Понтифик прислал телеграмму главе УГКЦ Святославу Шевчуку, где отметил "твердую веру в Христа" покойного.
Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Ватикана.
Согласно словам Франциска, он очень хорошо помнит служения Любомира Гузара. В часности, его трудности и гонения против Церкви.
"Его плодотворная апостольская деятельность для содействия греко-католикам, потомков семей, которые были вынуждены покинуть Западную Украину, и усилия, направленные на поиск новых путей диалога и сотрудничества с православными церквями. Выражаю соболезнования семье кардинала и духовенству", - написал Папа Римский.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывший глава Украинской греко-католической церкви, кардинал Любомир Гузара будет похоронен в Киеве.