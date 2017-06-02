04:00 02.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Львовщине студентка хотела продать новорожденного за три тысячи долларов

Правоохранители Львовской области провели задержание молодой девушки, которая пыталась продать новорожденного.

На Львовщине студентка хотела продать новорожденного за три тысячи долларов

Так, была предпринята попытка продать младенца – девушка хотела получить за него три тысячи долларов. Эти сведения при помощи соцсетей распространила Нацполиция области. Так, первого июня была задержана студентка 20-ти лет, продававшая своего ребенка и просившая за него три тысячи американских долларов. Ее сыну как раз исполнилось четыре дня.

Девушка действовала по ранее достигнутой договоренности – она обещала претензий в будущем покупателю не предъявлять. Продать же ребенка девушка хотела при помощи соцсетей.

Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине женщина бросила своего ребенка в камере хранения.


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