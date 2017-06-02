На Львовщине студентка хотела продать новорожденного за три тысячи долларов

Так, была предпринята попытка продать младенца – девушка хотела получить за него три тысячи долларов. Эти сведения при помощи соцсетей распространила Нацполиция области. Так, первого июня была задержана студентка 20-ти лет, продававшая своего ребенка и просившая за него три тысячи американских долларов. Ее сыну как раз исполнилось четыре дня.

Девушка действовала по ранее достигнутой договоренности – она обещала претензий в будущем покупателю не предъявлять. Продать же ребенка девушка хотела при помощи соцсетей.

Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине женщина бросила своего ребенка в камере хранения.