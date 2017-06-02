17:41 02.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Киевщине мужчина упал в колодец

Вчера на Киевщине мужчина упал в колодец глубиной 15 метров.

На Киевщине мужчина упал в колодец

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киевской области.

В сообщении говорится, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. И по неосторожности упал в 15-метровый колодец.

Отмечается, что спасателей вызвали местные жители. К счастью после падения мужчина выжил.

Бойцы ГСЧС с помощью спасательной веревки и специального оборудования подняли на поверхность пострадавшего и передали его врачам.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Сумщине женщина свалилась в десятиметровый колодец. 


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