На Киевщине мужчина упал в колодец

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киевской области.

В сообщении говорится, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. И по неосторожности упал в 15-метровый колодец.

Отмечается, что спасателей вызвали местные жители. К счастью после падения мужчина выжил.

Бойцы ГСЧС с помощью спасательной веревки и специального оборудования подняли на поверхность пострадавшего и передали его врачам.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Сумщине женщина свалилась в десятиметровый колодец.