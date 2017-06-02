На Донбассе восемь населенных пунктов восстановлению уже не подлежат, - Ирина Геращенко

Европейская делегация побывала в Широкино и поражена последствиями обстрелов. Населенный пункт восстановить уже нельзя.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

По ее словам, таких населенных пунктов как Широкино в Донецкой области - восемь. При это она добавила, что такая информация была предоставлена председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлом Жебривским.

Геращенко также подчеркнула, что Украина выступает за демилитаризацию Широкино и увеличение количества патрулей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, несмотря на установленный с 1 июня очередной этап " режима тишины", боевики за прошедшие сутки, четверг, совершили 28 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции.