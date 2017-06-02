17:10 02.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе ребенок упал с крыши

Спасательные службы Донецка сообщили в СМИ информацию о несчастном случае.

На Донбассе ребенок упал с крыши

В сообщении говорится, что в Ленинском районе Донецка 12-летняя девочка упала с крыши 9-этажного дома.

Ребенок погиб на месте.

Отмечается, что происшествие не криминальное и не связано с оккупацией Донецка.

По предварительной информации, произошел несчастный случай: девочка решила погулять на крыше, но не удержалась на краю. Тело обнаружил отец ребенка.

Свидетели утверждают, что трагедия произошла по неосторожности.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Харьковской области рухнула крыша школьной котельной. Занятия приостановили.


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