Из команды Трампа ушел глава Disney

Об этом сообщает издание Variety.

В сообщении говорится, что причиной его решения стал выход США из Парижского соглашения по климату. Айгер отметил, что категорически не согласен с решением президента США, поэтому покидает консультативный совет президента.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сегодня объявил о том, что Америка выходит из Парижского соглашения по климату. Данное соглашение было самым масштабным в истории соглашений в этой отрасли, которое многие сторонники документа называли "будущим человечества". Свое решение президент объяснил тем, что оно могло нанести ущерб экономическим интересам США.

Ранее УРА-Информ сообщал, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск отказался работать советником президента США Дональда Трампа, о чем он уведомил в Twitter.