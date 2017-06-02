08:34 02.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики продолжают нарушать режим тишины

Несмотря на установленный с 1 июня очередной этап "режима тишины", боевики за прошедшие сутки, четверг, совершили 28 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции.

Боевики продолжают нарушать режим тишины

В основном активность российский наемных войск была сосредоточена на Приморском направлении. Тут зафиксировано 18 обстрелов.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр штаба АТО, на этом направлении, в частности, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения боевики обстреливали Широкино, Водяное, Чермалык и Талаковку, а из минометов была обстреляна Марьинку. Ночью активизировались вражеские снайперы.

На Луганском направлении боевики восемь раз открывали огонь позиций ВСУ. Обстрелы начались после шести вечера. Тут из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции ВСУ вблизи Новозвановки и Новоалександровки, а из минометов калибра 120мм – вблизи Крымского.

На Луганском направлении было зафиксировано два обстрела. Позиции вблизи Зайцево были обстреляны из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а пригороды Авдеевки – из минометов калибра 82мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, за прошедшие сутки, среду, 31 мая, боевики 35 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции.


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